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Как настроить кондиционер в офисе, чтобы не заболеть

Кондиционер, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2024 22:42 Фото: freepik
В летнюю жару кондиционер в офисе – не просто прихоть, а необходимость. Но как обеспечить, чтобы он служил не только источником комфорта, но и не стал причиной простуды. Zakon.kz собрал рекомендации о том, как правильно настроить кондиционер, чтобы избежать нежданных заболеваний.

Принцип работы. Кондиционер не только охлаждает воздух, но и регулирует влажность, создавая комфортные условия для работы. Оптимальная температура для офисного помещения лежит в диапазоне от 22 до 24 градусов, а влажность должна поддерживаться на уровне 40-60%. Это предотвращает пересушивание слизистых оболочек и снижает риск развития респираторных заболеваний.

Настройки. Идеальная настройка кондиционера – это баланс между комфортом и энергоэффективностью. Установка температуры на 2-3 градуса ниже комнатной поможет избежать резких перепадов. Не забывайте про регулярное проветривание помещения для обновления воздуха. Также рекомендуется использовать диффузоры для равномерного распределения воздуха.

Обслуживание. Чистка фильтров и проверка системы кондиционирования должны проводиться не реже одного раза в три месяца. Это поможет избежать накопления пыли и микроорганизмов, которые могут стать причиной аллергических реакций и других заболеваний.

Индивидуальный подход. Учитывайте особенности вашего офиса: объем помещения, количество людей, наличие электронного оборудования. В больших офисах может потребоваться зональное регулирование температуры для создания оптимальных условий в разных частях помещения.

Важно: при настройке кондиционера в офисе учитывать расположение рабочих мест. Чтобы прямой поток холодного воздуха не направлялся на сотрудников, так как это может привести к переохлаждению и, как следствие, к простудным заболеваниям. Ведь здоровье человека должно быть приоритетом при любой жаркой погоде. 

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