Адольф Гитлер продается в Украине в виде мягкой игрушки

Цена пупса-диктатора составляет 40 гривен или около 400 тенге.

Во Львове появилось предложение о продаже мягкой игрушки в виде Адольфа Гитлера. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на "Украина.ру".

"Товар" размещен на популярном на Украине сайте объявлений. При этом его категория обозначена как "Детский мир Львов" и "Игрушки Львов". Стоимость куклы составляет 40 гривен (около 400 тенге).

Также портал обратил внимание на то, что в описании товара продавец назвал главу нацистской Германии "великим вождем".

Ранее депутата Львовского городского совета от националистической партии "Свобода" и по совместительству учительницу истории Марьяну Батюк уволили из школы за поздравления с днем рождения Адольфа Гитлера. После этого жители Львова устроили в поддержку Батюк акцию, участие в которой приняли около двухсот человек.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!