Рисунки Адольфа Гитлера продали в Великобритании за несколько тысяч евро

В Великобритании аукционный дом Hutchinson Scott выставил на продажу акварельные рисунки, предположительно написанные Адольфом Гитлером в 1909 и 1910 годах. Работы были проданы на сумму около 5,6 тыс. евро (около 3,4 млн тенге), сообщает Zakon.kz.

Как пишет Le Parisien, торги проводились в графстве Йоркшир. Согласно данным издания, на одном из рисунков изображен дом с дымящейся трубой. Его продали за 2,3 тыс. евро (более 1,3 млн тенге), а второй рисунок с церковью ушел с молотка за 2,6 тыс. фунтов (более 1,7 млн тенге).

Кто именно приобрел рисунки, не сообщается.

Отмечается, что данный аукцион универсальный, где без перерыва выставили более 1600 лотов. Предметы самые разные: от скромных, проданных за несколько десятков фунтов стерлингов до вещей стоимостью в несколько тысяч.

