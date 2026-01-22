Рисунки Адольфа Гитлера продали в Великобритании за несколько тысяч евро
Как пишет Le Parisien, торги проводились в графстве Йоркшир. Согласно данным издания, на одном из рисунков изображен дом с дымящейся трубой. Его продали за 2,3 тыс. евро (более 1,3 млн тенге), а второй рисунок с церковью ушел с молотка за 2,6 тыс. фунтов (более 1,7 млн тенге).
Кто именно приобрел рисунки, не сообщается.
Отмечается, что данный аукцион универсальный, где без перерыва выставили более 1600 лотов. Предметы самые разные: от скромных, проданных за несколько десятков фунтов стерлингов до вещей стоимостью в несколько тысяч.
Ранее сообщалось, что украденный у Николаса Кейджа комикс продали на аукционе за рекордную сумму.