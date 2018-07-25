Вокзал Петропавловска переходит на местное время

До этого сроки отправления и прибытия поездов указывались по московскому времени.

С 1 августа железнодорожный вокзал Петропавловска, который относится к Южно-Уральской железной дороге ОАО "Российские железные дороги", полностью переходит с московского на местное время, передает корреспондент Sputnik.

Так как российская станция действует на территории Республики Казахстан, существуют определенные нюансы в ее деятельности. В частности, казахстанские пассажиры часто сетовали на то, что на вокзале Петропавловска действует московское время, из-за чего нужно прибавлять мысленно три часа, чтобы не опоздать на поезд, а это вносит определенную путаницу.

"Расписание поездов на вокзале Петропавловска и информация о времени прибытия и отправления в билете, на электронных табло, платформенных указателях и вокзальных часах теперь будут отображаться по местному времени. По громкоговорителю также будет объявляться прибытие и отправление по местному времени. Это нововведение не только для нашего вокзала, но и для всех вокзалов и остановочных пунктов сети российских железных дорог. Сделано это для удобства пассажиров", — объяснили агентству в билетных кассах вокзала.

Нововведение вступает в силу с 1 августа. В настоящее время ОАО "РЖД" проводит технические работы по изменению действующей информационной системы.

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