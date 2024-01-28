Железнодорожный вокзал в Германии эвакуировали из-за "подозрительных людей"
Фото: pixabay
Вокзал немецкого города Штутгарта эвакуирован из-за "нескольких подозрительных людей", движение поездов временно остановлено, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Bild, о факте эвакуации сообщила полиция города.
"В настоящее время на главном вокзале Штутгарта проводится полицейская операция, движение поездов приостановлено. Пожалуйста, избегайте этого места", – рассказали в полиции.
Отмечается, что стражи порядка проверили трех подозреваемых.
"Полиция полностью эвакуировала центральный вокзал Штутгарта в воскресенье после того, как прохожие сообщили о нескольких "подозрительных людях" вскоре после 11:00 (16:00 по времени Астаны)", – пишет издание.
Также сообщается, что ситуация под контролем.
Ранее в МЧС РК рассказали, что делать, если вы получили неожиданное сообщение об эвакуации.
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