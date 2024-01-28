Железнодорожный вокзал в Германии эвакуировали из-за "подозрительных людей"

Вокзал немецкого города Штутгарта эвакуирован из-за "нескольких подозрительных людей", движение поездов временно остановлено, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Bild, о факте эвакуации сообщила полиция города.

"В настоящее время на главном вокзале Штутгарта проводится полицейская операция, движение поездов приостановлено. Пожалуйста, избегайте этого места", – рассказали в полиции.

Отмечается, что стражи порядка проверили трех подозреваемых.

"Полиция полностью эвакуировала центральный вокзал Штутгарта в воскресенье после того, как прохожие сообщили о нескольких "подозрительных людях" вскоре после 11:00 (16:00 по времени Астаны)", – пишет издание.

Также сообщается, что ситуация под контролем.

Ранее в МЧС РК рассказали, что делать, если вы получили неожиданное сообщение об эвакуации.