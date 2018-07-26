В БАКе произвели сброс воды для поиска беременной женщины
Уровень воды в некоторых местах опустился до метра.
Фото : inform.kz26 июля 2018, 16:06
Комитет по чрезвычайным ситуациям МВД РК сообщил о спуске воды для понижения уровня в Большом Алматинском канале. Поиски тела беременной женщины продолжаются, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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О поисках беременной женщины в канале Алматы рассказали в КЧС
В КЧС МВД РК сообщили, что в результате частичного сброса воды с БАКа уровень воды в некоторых местах опустился до метра.
«В местах, где снижен уровень воды, пешая поисковая группа совместно с родственниками проводит поиски. Родственниками утонувшей было выдвинуто требование обследовать поливные шлюзы, но, согласно технике безопасности водолазных спусков, погружение в шлюзы не производилось, так как была угроза для жизни водолазов, о чем было сообщено родственникам», - сообщил официальный представитель КЧС МВД РК Руслан Иманкулов.
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