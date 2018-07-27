Фигуристка Аделина Сотникова изменилась до неузнаваемости

Аделину Сотникову по праву считают трудоголиком: в 2014 году она завоевала «золото» в женском одиночном фигурном катании на Олимпиаде в Сочи, после этого спортсменка приняла участие в нескольких популярных телешоу. А сейчас — вдруг затишье: о 22-летней фигуристке почти ничего не слышно. Увы, стало известно, почему. Аделина призналась поклонникам, что переживает депрессию, пишет 7days.ru.

«Я надеюсь, я смогу справиться со всем, что со мной происходит. — говорит Сотникова. — Мыслей в голове миллиард, я морально убита… А надо ли мне вообще это все? Для чего? У меня состояние на грани срыва, хотя я головой понимаю, что все будет хорошо. На самом деле никто не знает, что творится внутри меня».

Через несколько дней после этого грустного послания спортсменка решилась на смену имиджа и примерила образ блондинки. «Жизнь решила устроить мне проверки. Я кидаю ей ответку и принимаю бой. Ну что, жизнь! Ты готова? Мы в игре», — заявила девушка. Поклонники поддержали фигуристку и поинтересовались, покрасилась ли она, или это парик.

Аделина поблагодарила всех за поддержку: «Я благодарна своим болельщикам, что вы все терпите и переживаете вместе со мной! Это очень важно! Я буду делать все возможное и невозможное, только чтобы дарить вам радость».