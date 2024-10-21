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Фигуристка Самоделкина обратилась из США к своему папе

Праздник, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2024 07:17 Фото: Instagram/kaavellaa
20 октября 17-летняя казахстанская фигуристка обратилась к отцу, сообщает Zakon.kz.

Находящаяся там на стажировке фигуристка сделала это посредством Instagram. Таким образом она поздравила его с праздником.

"С днем отца, пап. Люблю и скучаю", – подписала спортсменка совместную с ним фотографию.
Праздник, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2024 07:17

Фото: Instagram/sofyasamodelkina

Помимо этой фотографии спортсменка поделилась семейным архивом. Оказалось, что с детства Софья любила смотреть трансляции по фигурному катанию вместе с отцом. Поэтому родители решили отдать ее именно в этот спорт. Девочке тогда было пять лет.

Также у Самоделкиной есть старший брат и младшая сестра, которая профессионально занимается фехтованием.

Семья, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2024 07:17

Фото: Instagram/sofyasamodelkina

12 октября Самоделкина отправилась из Астаны на стажировку в США.

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