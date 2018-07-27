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Раскрыты подробности о третьей подозреваемой по делу Дениса Тена

Она будет находиться под стражей два месяца.

Фото : publika.mid27 июля 2018, 12:29

В пресс-службе суда Алматы сообщили подробности о третьей подозреваемой в деле убийства Дениса Тена, сообщает Zakon.kz.

"25 июля в Алмалинский районный суд поступило ходатайство о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемой Жанар Толыбаевой, которая причастна к уголовному делу по факту причинения смерти Денису Тену", - сообщили в суде.

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Она подозревается в совершении преступлений по статьям 434 (Недонесение о преступлении) и 188 часть 2 пункт 1 (Кража) УК РК.

"С постановлением суда Алмалинского района в отношении Жанар Толыбаевой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца", - проинформировали в суде.

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