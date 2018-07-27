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Какое наказание грозит третьей задержанной по делу Дениса Тена

Она подозревается в недонесении о преступлении и краже.

Фото : minval.az27 июля 2018, 12:41

Стало известно, какие санкции грозят третьей подозреваемой в деле об убийстве Дениса Тена, сообщает Zakon.kz.

Ранее в суде Алматы сообщили, что задержанная Жанар Толыбаева подозревается в совершении преступлений по статьям 434 (Недонесение о преступлении) и 188 часть 2 пункт 1 (Кража) УК РК.

Недонесение о совершенном особо тяжком преступлении наказывается штрафом в размере до 6000 МРП (14 млн 430 тысяч тенге), либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением или лишением свободы на срок до шести лет.

Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору наказывается штрафом в размере до 3000 МРП (7 млн 215 тысяч тенге), либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов. Санкция также может предусматривать ограничение свободы на срок до пяти лет, или же лишение свободы на тот же срок с конфискацией имущества.

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