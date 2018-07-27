Все трое победителей забрали Iphone X от Zakon.kz

Конкурс проходил в трех социальных сетях. В итоге три победителя стали обладателями новых iPhone X.

Все трое победителей получили долгожданные призы от Zakon.kz при спонсорской поддержке букмекерской конторы "Олимп".

Победители остались довольны призами, пожелав проекту дальнейшего развития. Финалисты отбирались из трех социальных сетей: ОК, Вконтакте и Instagram.

Победителем конкурса в "Одноклассниках" стала Венера Аксенова.

"Выиграла в группе IPhone X. Безумно рада призу! Спасибо группе Zakon.kz за такие классные и честные конкурсы！Успехов и дальнейшего процветания группе", - поделилась эмоциями победительница.

Главный приз за участие в конкурсе ВКонтакте забрала Малика Булембаева.

Третьим призером стал пользователь instagram Павел Ильченко.

"Спасибо за неожиданный и крутой приз! Мои самые наилучшие пожелания!", - написал он.

Участвовать в конкурсе мог каждый пользователь социальных сетей. Для победы необходимо было выполнить лишь несколько простых условий и подождать до объявления результатов. Победители определялись случайным образом и в прямом эфире группы Zakon.kz в instagram.

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