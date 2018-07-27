Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Все трое победителей забрали Iphone X от Zakon.kz

Конкурс проходил в трех социальных сетях. В итоге три победителя стали обладателями новых iPhone X.

Фото : zakon.kz27 июля 2018, 18:01

Все трое победителей получили долгожданные призы от Zakon.kz при спонсорской поддержке букмекерской конторы "Олимп".

Победители остались довольны призами, пожелав проекту дальнейшего развития. Финалисты отбирались из трех социальных сетей: ОК, Вконтакте и Instagram.

Победителем конкурса в "Одноклассниках" стала Венера Аксенова.

"Выиграла в группе IPhone X. Безумно рада призу! Спасибо группе Zakon.kz за такие классные и честные конкурсы！Успехов и дальнейшего процветания группе", - поделилась эмоциями победительница.

Главный приз за участие в конкурсе ВКонтакте забрала Малика Булембаева.

Третьим призером стал пользователь instagram Павел Ильченко.

"Спасибо за неожиданный и крутой приз! Мои самые наилучшие пожелания!", - написал он.

Участвовать в конкурсе мог каждый пользователь социальных сетей. Для победы необходимо было выполнить лишь несколько простых условий и подождать до объявления результатов. Победители определялись случайным образом и в прямом эфире группы Zakon.kz в instagram.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты