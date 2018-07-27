Тело пропавшего мальчика нашли в Алматинской области
В поисках были задействованы сотрудники полиции, ДЧС, МИО военнослужащие и местные жители.
Фото : Экспресс К27 июля 2018, 20:27
Сотрудники РОВД Жамбылского района нашли тело 7-летнего мальчика, который пропал около 2 недель назад, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.
«27 июля в 17.40 минут полицейскими РОВД Жамбылского района в 8 км от поселка Ынтымак в горной местности обнаружено тело мальчика 2011 года рождения, который 14 июля потерялся в горах Жамбылского района Алматинской области. В поисках были задействованы сотрудники полиции, ДЧС, МИО военнослужащие и местные жители», - сообщил официальный представитель КЧС МВД РК Руслан Иманкулов.
Напомним, 14 июля группа детей отправилась на джайлау «Кіші саз», находящееся в южной стороне над селом Ынтымак. В тот же вечер они сообщили, что самый младший из них, мальчик 2011 года рождения, уроженец Алматы, потерялся в горах.
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