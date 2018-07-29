«Мидтьюлланд» одержал первую победу в чемпионате Дании сезона 2018-19
29 июля 2018, 11:41
«Мидтьюлланд» в третьем туре со счетом 3:1 одолел дома «Эсбьерг»
Соперник «Астаны» по второму квалификационному раунду Лиги чемпионов - «Мидтьюлланд» - одержал первую победу в чемпионате Дании сезона 2018-19, передает СИА «SPORTINFORM».
«Мидтьюлланд» в третьем туре со счетом 3:1 одолел дома «Эсбьерг». Отличились автор гола в ворота «Астаны» Викхейм, Поульсен (с пенальти) и Оньяка. Для «Мидтьюлланда» это дебютная победа в новом сезоне.
Напомним, что в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов в столице РК со счетом 2:1 выиграла «Астана». Ответная встреча пройдет 1 августа.
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