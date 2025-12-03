"Барселона" обыграла "Атлетико" и одержала пятую победу в Ла Лиге

В ночь на 3 декабря состоялся перенесенный матч 19-го тура испанского футбольного чемпионата, где каталонская "Барселона" у себя дома одолела мадридский "Атлетико" со счетом 3:1, сообщает Zakon.kz.

Благодаря этой победе "блауграна" довела свою беспроигрышную серию в Ла Лиге до пяти матчей после неудачи от "Реала" 26 октября (1:2).

Но не все было так радушно по началу для болельщиков "сине-гранатовых", они первыми пропустили гол на 19-й минуте, когда счет открыл полузащитник "матрасников" Алекс Баэна.

Недолго огорчались хозяева, через семь минут Рафинья восстановил равновесие. До перерыва Роберт Левандовски мог вывести своих коллег вперед, но его удар с пенальти улетел выше ворот.

Однако во втором тайме Дани Ольмо и Ферран Торрес все же установили окончательный счет – 3:1. После этого каталонский коллектив по-прежнему остается лидером чемпионата (37 очков), опережая главного конкурента – "Реал" – на четыре очка.

"Думаю, наша игра была на другом уровне. Встречались с отличной командой, боролись и были едины, это было потрясающе, я очень доволен. Очень важно, что вернулись некоторые игроки, хотя не все готовы на 100%, поэтому пришлось делать замены. Больше контролировали игру, создавали больше свободных зон. Радует возвращение Рафиньи, он для нас очень важен, видели, как он сыграл в матче". Главный тренер "Барселоны" Х.Д. Флик

Этот успех "Барселоны" прервал победную серию команды Диего Симеоне из семи встреч во всех турнирах, которая началась 27 октября.

Основной преследователь каталонской дружины, королевский клуб, свой матч проведет вечером 3 декабря с "Атлетиком" из Бильбао.

"Реал" отдал пальму первенства в Ла Лиге на днях после того, как сыграл вничью с "Жироной" (1:1).