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Мертвой нашли девушку, пропавшую два месяца назад в ВКО

Тело девушки нашли в реке Иртыш.

Фото : Twitter29 июля 2018, 16:09

Раушан Жармухаметова 19 мая вышла из дома и не вернулась. В тот день она направлялась из поселка Красина в район Речного вокзала в ВКО, сообщает zakon.kz со ссылкой на Altaynews.kz.

Больше двух месяцев волонтеры и сотрудники полиции вели поиски девушки. Появилась неофициальная информация о том, что тело девушки нашли в реке Иртыш за городом. Родные пропавшей Самат Жармухаметов подтвердили информацию. Как стало известно, девушку нашли 27 июля.

Раушан Жармухаметова являлась выпускницей средней школы. Она активно готовилась к сдаче ЕНТ.


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