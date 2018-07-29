Мертвой нашли девушку, пропавшую два месяца назад в ВКО
Тело девушки нашли в реке Иртыш.
Фото : Twitter29 июля 2018, 16:09
Раушан Жармухаметова 19 мая вышла из дома и не вернулась. В тот день она направлялась из поселка Красина в район Речного вокзала в ВКО, сообщает zakon.kz со ссылкой на Altaynews.kz.
Больше двух месяцев волонтеры и сотрудники полиции вели поиски девушки. Появилась неофициальная информация о том, что тело девушки нашли в реке Иртыш за городом. Родные пропавшей Самат Жармухаметов подтвердили информацию. Как стало известно, девушку нашли 27 июля.
Раушан Жармухаметова являлась выпускницей средней школы. Она активно готовилась к сдаче ЕНТ.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4930316-3b97c817f63e0ebe946dea1ab5a23665
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...