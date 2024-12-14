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Происшествия

В Усть-Каменогорске нашли тело 19-летней девушки, пропавшей более месяца назад

Центр оперативного управления департамента полиции, видеонаблюдение, правонарушения, телефон полиции, полиция, ЦОУ, фото - Новости Zakon.kz от 15.12.2024 00:20 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
На берегу реки Ульбы нашли тело 19-летней Анель Ерiк, пропавшей еще 12 ноября, передает Zakon.kz.

Как сообщили в Департаменте полиции Восточно-Казахстанской области, тело девушки нашли 13 декабря.

"13 декабря в районе берега реки Ульбы по улице Протозанова в Усть-Каменогорске полицейские обнаружили тело без видимых телесных повреждений ранее пропавшей без вести 19-летней Анель Ерiк. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Назначена экспертиза. Проводится досудебное расследование", – сообщили в пресс-службе ДП ВКО.

Девушка пропала еще 12 ноября. В 08:00 она вышла из дома, расположенного рядом с парком "Металлург", и ушла в неизвестном направлении. С тех пор ее никто не видел, она не выходила на связь с близкими. На момент исчезновения девушка была одета в зеленую толстовку, черные сапоги, брюки и футболку.

Также в ДП региона заявили, что полиция установила местонахождение 24-летней Айпары Тулыкбай, пропавшей 25 ноября. Девушка найдена в другом городе, куда она уехала добровольно по личным мотивам.

Автор: Дмитрий Чжан

Фото Бота Ибраева
Бота Ибраева
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