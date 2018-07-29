В Китае рассматривается дело казахстанки, обвиняемой в перевозке наркотиков

Дело находится на стадии оглашения приговора.

Адвокат Сункар Нурмагамбетов, представляющий интересы казахстанки Акжаркын Турлыбай, находящейся в китайской тюрьме, сообщил о ее состоянии, передает zakon.kz.

Сункар Нурмагамбетов недавно совершил рабочую поездку в Китай и рассказал о ее результатах на своей странице в Instagram.

Сообщаю, что дело находится на стадии оглашения приговора. Суд (в новом составе) удалился в совещательную комнату для его последующего провозглашения. Состояние Турлыбай А. остаётся прежним, удовлетворительным, - написал адвокат.

Второй вопрос, который прорабатывается Сункаром Нурмагамбетовым совместно с китайскими коллегами – это исполнение казахстанских решений судов на территории Китая в отношении китайских должников.

Для этого адвокат готовит меморандумы, бизнес-процессы, правовые алгоритмы взыскания.

Напомним, что казахстанка Акжаркын Турлыбай была задержана в марте 2014 года в аэропорту Гуанчжоу. У нее в чемодане обнаружили 4,5 килограммов наркотиков (амфетамин). Девушка уверена, что наркотики ей подбросили. Китайский суд приговорил ее к пожизненному тюремному заключению. 6 мая 2016 года Апелляционный суд Гуандунского суда КНР отменил решение суда первой инстанции по уголовному делу в отношении Акжаркын, и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

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