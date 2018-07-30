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На французском пляже нашли бомбу времён войны

На пляж вызвали сапёров, проверивших, нет ли на территории ещё бомб.

Фото : Радио Свобода30 июля 2018, 08:14

На пляже французской коммуны Торрей нашли бомбу времён Второй мировой войны, пишет Лайф.

Отмечается, что эта опасная находка была обнаружена рядом с зоной для купания. Диаметр бомбы — 20 сантиметров, а её длина равняется приблизительно одному метру.

На пляж вызвали сапёров, проверивших, нет ли на территории ещё бомб.

Специалисты обезвредят находку в ближайшее время.


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