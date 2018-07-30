На французском пляже нашли бомбу времён войны

На пляж вызвали сапёров, проверивших, нет ли на территории ещё бомб.

На пляже французской коммуны Торрей нашли бомбу времён Второй мировой войны, пишет Лайф.

Отмечается, что эта опасная находка была обнаружена рядом с зоной для купания. Диаметр бомбы — 20 сантиметров, а её длина равняется приблизительно одному метру.

На пляж вызвали сапёров, проверивших, нет ли на территории ещё бомб.

Специалисты обезвредят находку в ближайшее время.

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