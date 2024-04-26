В Греции нашли бомбы времен Второй мировой войны

В Афинах на территории бывшего аэропорта Эллиникон нашли 314 бомб времен Второй мировой войны, сообщает Zakon.kz.

По данным местного портала Newsbomb, бомбы находились под бывшими объектами Понтийского союза, в который входили выходцы с побережья Черного моря. Также бомбы оказались под детскими садами и спортивными сооружениями, в том числе олимпийскими объектами.

Они, как отметил мэр района Эллинико-Аргируполи Яннис Константатос, лежали на глубине два метра и в местах ежедневного пребывания людей.

"Слава богу, ни разу не было никаких разрушений или взрывов, хотя просто удивительно, как на этом минном поле работал целый аэропорт и десятки муниципальных объектов и объектов Управления гражданской авиации". Яннис Константатос

Бомбы обнаружили во время строительных работ. В данный момент они уничтожены с помощью контролируемых взрывов.

На заводе по производству боеприпасов крупнейшей британской оборонной компании BAE Systems, расположенной в Южном Уэльсе, произошел взрыв.