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В Греции нашли бомбы времен Второй мировой войны

Греция, фото - Новости Zakon.kz от 26.04.2024 07:30 Фото: pixabay
В Афинах на территории бывшего аэропорта Эллиникон нашли 314 бомб времен Второй мировой войны, сообщает Zakon.kz.

По данным местного портала Newsbomb, бомбы находились под бывшими объектами Понтийского союза, в который входили выходцы с побережья Черного моря. Также бомбы оказались под детскими садами и спортивными сооружениями, в том числе олимпийскими объектами.

Они, как отметил мэр района Эллинико-Аргируполи Яннис Константатос, лежали на глубине два метра и в местах ежедневного пребывания людей.

"Слава богу, ни разу не было никаких разрушений или взрывов, хотя просто удивительно, как на этом минном поле работал целый аэропорт и десятки муниципальных объектов и объектов Управления гражданской авиации". Яннис Константатос

Бомбы обнаружили во время строительных работ. В данный момент они уничтожены с помощью контролируемых взрывов.

На заводе по производству боеприпасов крупнейшей британской оборонной компании BAE Systems, расположенной в Южном Уэльсе, произошел взрыв.

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