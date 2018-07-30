Пять человек погибли в результате ДТП с микроавтобусом в Китае

Микроавтобус столкнулся с транспортным средством, применяемым для выполнения дорожных работ.

Пять человек стали жертвами аварии с участием микроавтобуса в Пекине, еще один человек получил травмы. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на заявление транспортной полиции китайской столицы.

Инцидент произошел в понедельник около 3.00 по местному времени (около 22.00 мск воскресенья) на северном участке пятого транспортного кольца в районе Чаоян, когда водитель транспортного средства, применяемого для выполнения дорожных работ, припарковался на аварийной полосе, чтобы приступить к работе по ремонту дороги.

Чуть позже в заднюю часть припаркованной на аварийной полосе машины врезался микроавтобус, находившиеся в нем пять пассажиров погибли на месте, водитель с травмами был направлен в больницу.

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