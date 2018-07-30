Малый бизнес в РК развивается за счет торговли и науки

Главный регион-драйвер малого бизнеса - Астана.

В Казахстане за год число работающих малых компаний в стране выросло на 12 тысяч, из них почти 5 тысяч относятся к оптовой торговле и ритейлу, а также научной и технической деятельности, сообщает Zakon.kz со ссылкой на исследование energyprom.kz.

Так, по итогам июня количество малых активных предприятий в РК достигло 147 тысяч - это на 2,1% больше, чем в мае, и сразу на 8,9% - чем год назад.

Самый серьезный годовой рост зафиксирован в Астане - сразу на 47,1%, до 23,9 тысячи компаний - это уже 16,3% от РК, против 12% годом ранее.

Также концентраторы бизнес-активности малых компаний - Алматы (22,4% от РК, 32,9 тысячи, +5,7% год-к-году) и Карагандинская область (7,1% от РК, 10,4 тысячи - практически столько же, сколько и в июне 2017).

Среди сфер деятельности наибольшее количество малых активных предприятий сконцентрировано в сфере торговли (35,1 тысячи), образования (14,7 тысячи) и строительства (13,7 тысячи).

Наибольший рост по количеству компаний зафиксирован в сфере торговли (сразу на 3,6 тысячи за год), а также профессиональной, научной и технической деятельности (плюс 1,1 тысячи за год, до 10,9 тысячи компаний).

Число стартапов (новых малых компаний) выросло сразу на 2,6% за месяц и на 23,6% - за год, до 46 тысяч.

Наибольшее количество новых малых предприятий находится в финансовом центре, Алматы - сразу 14,2 тысячи, +17,2% за год.

Среди отраслей наибольшее число новых малых компаний (сразу 34,9%) также приходится на сферу торговли. Также заметный приток малого бизнеса - в строительстве (11,1% от РК) и научно-технической деятельности (4,9%).

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!