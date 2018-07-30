В Актюбинской области обсуждают вопросы возврата исконных названий населенным пунктам

В Актюбинской области названия 93 % населенных пунктов и 91% улиц отвечают национальной идентичности.

В четырех районах Актюбинской области в рамках программы "Рухани жаңғыру" проходят разъяснительные мероприятия по возврату некоторым населенным пунктам исконных названий. Встречи и беседы с местными жителями проводят член научно-экспертного совета Ассамблеи народа Казахстана Дос Кошим и политолог Расул Жумалы, местные активисты и краеведы.

С начала текущей недели они побывали в селах Покровка, Полтавка, Вознесеновка Мартукского района, в селе Калиновка Хобдинского района. Сегодня посетили села Каргалинского района. Эксперты обсудили с местными жителями вопросы переименования их населенных пунктов с восстановлением исконных историко-географических наименований, выявленных в ходе исследований о национальной топонимии Актюбинской области.

- Возврат исторических названий - это важно. Если этого не сделать сейчас, последующие поколения уже никогда не узнают об истинно казахских названиях. Это культурное, историческое наследие казахского народа, которое мы обязаны передать потомкам, - отметил в ходе встреч общественный деятель Дос Кошим.

Согласно данным областного управления по развитию языков, в Актюбинской области названия 93 % населенных пунктов и 91% улиц отвечают национальной идентичности. Удельный вес устаревших наименований колеблется от 2 до 4,5%. За годы независимости исконные названия возвращены 146 населенным пунктам. При этом увеличилось количество традиционно-национальных названий.

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