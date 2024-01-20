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28,2 млрд тенге направят на обеспечение сельских жителей газом в Актюбинской области

газовая труба Фото: акимат Актюбинской области
В Актюбинской области активно продолжается работа по газификации сельских населенных пунктов.

По итогам минувшего года обеспеченность населения региона голубым топливом достигла 95,5%. Всего было газифицировано 16 сел с населением более 6,9 тыс человек. В частности, домашний быт стал легче и проще, а затраты на топливо значительно сократились у жителей сел Нура и Аманколь Иргизского, Екпетал Уилского, Алимбет Каргалинского, Каратаусай, Байтурасай и Карабулак Мартукского, Жаркемер, Мугалжар и Жанатурмыс Мугалжарского, Кумкудук Айтекебийского, Булак и Косоткель Кобдинского, Кудуксай и Карлау Хромтауского, Есет батыр Шалкарского районов.

газовая труба

Фото: акимат Актюбинской области

В 2024 году планируется газификация 7 сел - это села Кораши Байганинского, Жарма Иргизского, Алтыкарасу и Енбекши Темирского, Коптогай и Амангельды Уилского, а также Жарык Мугалжарского районов. Всего в этих населенных пунктах проживают 2,8 тысячи человек.

газовая труба

Фото: акимат Актюбинской области

По данным Управления энергетики и ЖКХ, для завершения переходящих и начала реализации новых проектов на 2024 год предусмотрено 28,2 млрд тенге.

Кроме того, разработаны 17 проектно-сметных документаций по газификации 21 села, разработка проектов по еще 5 селам начнется в текущем году.

газовая труба

Фото: акимат Актюбинской области

В целях бесперебойного газоснабжения г.Актобе, прилегающих населенных пунктов и промышленных объектов продолжаются работы по строительству третьей нитки газопровода-отвода на г. Актобе от магистрального газопровода "Бухара-Урал". Стоимость масштабного проекта – 43,1 млрд тенге. Объем выполненных работ на сегодня составляет 30%. Завершить проект планируется в 2024 году.

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