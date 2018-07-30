За два дня в Казахстане утонули 10 человек

Несчастные случаи произошли на различных водоемах страны при купании в не оборудованных местах и во время рыбной ловли.

За прошедшие выходные на водоемах страны утонули 10 человек, из них 2 детей, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

Так, 28 июля на Барышевской плотине близ села Мыктыколь (Акмолинская область) во время рыбалки утонул мужчина 1991 г.р.

В тот же день и по тем же причинам на озере Алпаш и в искусственном водоеме у села Пресноредуть (СКО) погибли мужчины 1962 и 1958 г.р.

Еще один случай произошел на Каспийское море в одном из микрорайонов Актау (Мангистауская область). Там во время купания в необорудованном месте утонул мужчина, личность которого до сих пор устанавливается.

На следующий день в городе Урал (ЗКО) на одноименной реке силами оперативно-спасательного отряда ДЧС проводились поиски мужчины 1999 г.р., который утонул вовремя купания в необорудованном для этого месте. Также в искусственном водоеме у поселка Желаево (ЗКО) утонул во время купания в необорудованном месте мужчина 1989 г.р.

Но особую тревогу у сотрудников КЧС вызывают факты ЧП на воде с участием детей. В минувшее воскресенье произошло сразу два таких случая. На частном пляже «Алау» на Актюбинское водохранилище города Актобе утонула во время купания в оборудованном для купания месте девочка 2003 г.р.

А на реке Кара Ертыс у села Боран (ВКО) силами Восточного регионального оперативно-спасательного отряда КЧС проводились поиски мальчика 2010 г.р., который утонул при купании в необорудованном месте, а также двух мужчин 1999 г.р. и 1982 г.р., утонувших при попытке его спасения.

К слову, сегодня был зарегистрирован еще один случай гибели человека на воде. В реке Котырбулак у города Кентау (Туркестанской область) вдоль автодороги «Ащысай-Кентау» утонул во время купания в необорудованном для этого месте мужчина 1999 г.р.

Как отметили в пресс-службе КЧС, с начала купального сезона 2018 года благодаря оперативным действиям спасателей на водоемах страны спасено 247 человек, из них 73 ребенка.

Кроме того, с началом купального сезона Комитетом по ЧС МВД РК совместно с акиматами и заинтересованными органами проводится целый комплекс практических и профилактических мероприятий.

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