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Выпускник школы и двое студентов утонули в Актобе за последние два дня

три парня утонули за два дня в Актобе, фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2024 21:15 Фото: Zakon.kz
Сразу три трагедии на воде произошли в Актобе за два дня. Во всех случаях погибшие находились в запрещенном для купания месте, сообщает Zakon.kz.

По информации Astana TV, накануне выпускники школы решили отметить получение аттестатов на природе, но все закончилось гибелью 17-летнего парня. Он утонул в реке Каргала. Погибшего нашли в 10 метрах от берега на глубине полутора метров.

Вторая трагедия произошла на следующий день, почти в том же месте. Группа студентов отправилась на речку, где погибли двое молодых людей. К слову, одного из утонувших удалось найти не сразу. 

"В 11:00 поступило сообщение о двух утонувших, это были студенты университета четвертого курса. Прибыли спасатели, констатировали факт утопления людей". Офицер группы гражданской обороны УЧС города Актобе Асхат Калдыбаев

Ранее сообщалось, что парень утонул в Мангистауской области, его отца успели спасти.

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Елена Беляева
Актобе 2024 год
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