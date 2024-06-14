Выпускник школы и двое студентов утонули в Актобе за последние два дня

Сразу три трагедии на воде произошли в Актобе за два дня. Во всех случаях погибшие находились в запрещенном для купания месте, сообщает Zakon.kz.

По информации Astana TV, накануне выпускники школы решили отметить получение аттестатов на природе, но все закончилось гибелью 17-летнего парня. Он утонул в реке Каргала. Погибшего нашли в 10 метрах от берега на глубине полутора метров.

Вторая трагедия произошла на следующий день, почти в том же месте. Группа студентов отправилась на речку, где погибли двое молодых людей. К слову, одного из утонувших удалось найти не сразу.

"В 11:00 поступило сообщение о двух утонувших, это были студенты университета четвертого курса. Прибыли спасатели, констатировали факт утопления людей". Офицер группы гражданской обороны УЧС города Актобе Асхат Калдыбаев

Ранее сообщалось, что парень утонул в Мангистауской области, его отца успели спасти.

