Нашли научное подтверждение мифы о пирамиде Хеопса

Физики выяснили, что пирамида Хеопса может концентрировать электромагнитную энергию во внутренних камерах и фокусировать ее в пространство под собой.

Физики из Германии и России изучили свойства пирамиды Хеопса и пришли к выводу, что она может концентрировать электромагнитную энергию во внутренних камерах и фокусировать ее в пространство под собой. Их выводы представлены в Journal of Applied Physics, сообщают РИА Новости.

"Учитывая большой интерес к пирамидам, мы решили взглянуть на пирамиду Хеопса как на частицу, резонансно рассеивающую радиоволны. Мы получили ряд интересных результатов, которые могут найти важные практические применения", — заявил Андрей Евлюхин, координатор выполненных исследований из Университета ИТМО в Санкт-Петербурге.

Пирамиду Хеопса построили в середине третьего тысячелетия до нашей эры по инициативе фараона Хуфу (Хеопса), представителя четвертой династии Древнего царства — периода возведения всех "великих пирамид" Египта. Эта конструкция высотой в 145 метров и шириной и длиной в 230 метров остается одной из самых высоких и крупных построек, когда-либо созданных человечеством.

За последние два столетия внутри пирамиды ученые обнаружили четыре комнаты, в одной из которых, предположительно, похоронен сам фараон, в другой — его супруга, третья считалась приманкой или ловушкой для грабителей, а четвертая комната была недавно найдена физиками. В стенах коридоров, ведущих к гробнице Хуфу, археологи нашли необычные каналы, которые они посчитали элементами "системы безопасности", оберегавшей фараона от осквернителей.

От магии к "гаджетам будущего"

Пирамиде Хеопса и ее "кузенам" публика часто приписывает различные "магические" свойства, в том числе способность "концентрировать энергию космоса" и многие другие антинаучные феномены.

Реальные физические свойства пирамиды ученые начали изучать только несколько лет назад, когда исследователи стали искать в ней новые потайные комнаты, используя мюонные сканеры.

Евлюхин, его коллеги по университету и физики из университета Ганновера провели одну из первых подобных проверок, изучив то, как пирамида Хеопса будет взаимодействовать с различными формами электромагнитного излучения.

Ученые предположили, что пирамида, как и многие другие рукотворные объекты, может вести себя как резонатор, фокусирующий и усиливающий колебания, чья длина волны соразмерна габаритам самого "чуда света". В данном случае речь идет о радиоволнах метрового диапазона в промежутке между 200 и 600 метрами. Примерно в этом же диапазоне работают многие любительские радиостанции и радиосети.

В своих расчетах, как отмечает Евлюхин, ученые учли все известные пустоты внутри пирамиды, а также свойства ее основного строительного материала — глыб известняка. Создав ее компьютерную модель, физики "обстреляли" пирамиду пучками радиоволн и проследили за тем, как они будут взаимодействовать со всей структурой в целом и ее отдельными элементами.

Как показали расчеты, пирамида Хеопса действительно будет взаимодействовать с "любительскими" радиоволнами, скапливая их энергию в усыпальнице фараона перенаправляя ее в точку, которая находится непосредственно под основанием чуда света, где находится третья камера. Сильнее всего она будет воздействовать на волны с длиной в 333 и 230 метров.

По мнению авторов статьи, пирамида Хеопса и ее "собратья" могут взаимодействовать еще сильнее с другими типами волн, однако это еще предстоит проверить. Вдобавок, секреты ее структуры можно использовать для создания наночастиц, фокусирующих свет, а не радиоволны, что поможет в создании световых компьютеров и других "гаджетов будущего".

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