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Собаку обнаружили на вершине Пирамиды Хеопса – видео

Собаку обнаружили на вершине пирамиды Хеопса, видео, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2024 12:15 Фото: Instagram/marshallmosher
Собака умудрилась взобраться на сооружение, которое когда-то было самым высоким строением в мире, – Великую пирамиду Гизы, или Пирамиду Хеопса, крупнейшую из египетских пирамид, сообщает Zakon.kz.

В настоящее время подъем на любую из 118 египетских пирамид запрещен. Поэтому туристы часто совершают туры на параплане к этим памятникам. Один из таких туристов Алекс Лэнг и запечатлел пса на самой вершине пирамиды, он лаял и гонялся за птицами, пишет Times Now.

Это случилось в понедельник, 14 октября. И вскоре снятое с собакой видео стало вирусным.

Обнаружение собаки на вершине самой большой из трех пирамид в Гизе Египта оказалось одной из редких находок в истории этого места.

Пока не ясно, что случилось с той собакой в дальнейшем. После этого турист еще раз поднимался на параплане, чтобы попробовать найти собаку.

Инцидент поставил под сомнение безопасность в Гизе, поскольку многие подвергают сомнению усилия, предпринимаемые местным правительством для сохранения архитектурного и археологического наследия эпохи пирамид.

Подъем на Великую пирамиду Гизы является незаконным и карается тремя годами тюрьмы. Нарушения также могут повлечь за собой штраф в размере от 10 000 до 100 000 египетских фунтов.

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