Суд отклонил ходатайства о прекращении уголовного дела в отношении Храпуновых

Адвокаты апеллировали тем, что истекли сроки давности привлечения их к уголовной ответственности.

В Алматы возобновились предварительные слушания по делу экс-акима Алматы Виктора Храпунова, его супруги и еще 10 обвиняемых в создании и участии в ОПГ, которая нанесла государству ущерб на сумму, превышающую 250 миллионов долларов. Об этом сообщает Sputnik.

26 июля в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы началось предварительное слушание по делу супругов Храпуновых. Главные обвиняемые – Виктор и Лейла Храпуновы, а также Айяр Ильясов (муж сестры Лейлы Храпуновой) на процессе отсутствуют, так как уже на протяжении десяти лет скрываются от уголовного преследования в Швейцарии. Все остальные подсудимые, вместе с адвокатами, присутствуют в зале суда. На скамье подсудимых девять человек: Куандык Бискультанов, Алтай Касымов, Яков Заяц, Абай Сапаров, Серик Есмуканов, Айнакуль Садыкбаева, Абдул-Газиз Мукашев, Абылайхан Карымсаков, Габиден Кайымсултанов.

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На первом заседании предварительных слушаний под председательством судьи Касыма Калмагамбетова адвокаты восьми подсудимых выступили с ходатайствами о прекращении уголовного преследования в отношении их подзащитных в связи с тем, что истекли сроки давности привлечения их к уголовной ответственности. А вот адвокат Серика Есмуканова и вовсе попросил суд перевести его подзащитного в разряд свидетелей и прекратить в его отношении уголовное преследование, так как, по его мнению, в его действиях отсутствует состав преступления.

Государственный обвинитель Алмас Байбараков высказался против удовлетворения ходатайств, заявив, что это преждевременно, и принять по ним решение можно только после того, как на главном судебном разбирательстве будут заслушаны показания по делу всех свидетелей.

В итоге ходатайства адвокатов отклонены. Судья Касым Калмагамбетов разъяснил им, что защита может заявить ходатайства на последующих стадиях, то есть в процессе главного судебного разбирательства. Поэтому подсудимые все также остаются под подпиской о невыезде. У четы Храпуновых и Ильясова мера остается прежней — содержание под стражей.

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"Отклонили ходатайства по причине того, что нормативное постановление позволяет это сделать, если одна из сторон против или необходимо исследовать в главном судебном разбирательстве. В данном случае против акимат, как потерпевший и гособвинитель", — отметил Калмагамбетов.

Главное судебное разбирательство по делу Храпуновых назначено на 6, 7, 8, 9 августа.

Ранее в АДГСПК РК сообщили, какие преступления вменяются подозреваемым Храпуновым. Это создание и руководство организованной группой, присвоение и растрата вверенного чужого имущества, мошенничество, легализация денежных средств и иного имущества, приобретенных незаконным путем, злоупотребление должностными полномочиями, получение взятки. Их сын Ильясов обвиняется в мошенничестве. Досудебное расследование в их отношении было завершено в мае текущего года. По делу проходит 212 свидетелей, уголовные дела состоят из 400 томов.

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