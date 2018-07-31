Пострадавших при камнепаде в Кыргызстане казахстанцев эвакуировали
Эвакуированные доставлены в аэропорт "Манас" в Бишкеке.
Фото : kazaviaspas.kz31 июля 2018, 12:57
Погибшего казахстанца и пострадавших эвакуировали с ледника Скрябина в Кыргызстане. Информацию об этом подтвердили в КЧС МВД РК, передает Zakon.kz.
Эвакуированные доставлены в аэропорт "Манас" в Бишкеке.
30 июля в результате камнепада в Кыргызстане пострадали казахстанцы. Один погиб. Еще один находится в тяжелом состоянии.
Вертолет Казавиаспас со спасателями Республиканского оперативно-спасательного отряда вылетел на помощь туристам 31 июля в 6:58 часов. Оперативная группа РОСО в количестве девяти человек, в том числе два кинологических расчета, вылетели на вертолете МИ-171.
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