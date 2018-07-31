Пострадавшие после камнепада казахстанцы доставлены в Алматы

Доставлены трое граждан России и трое живых граждан Казахстана - Ильин.

Вертолет с пострадавшими казахстанцами при камнепаде в Кыргызстане прибыл в Алматы в 13:30. Об этом сегодня на брифинге в МВД РК заместитель министра внутренних дел Юрий Ильин, передает корреспондент Zakon.kz.

Он сообщил, что в кыргызстанской страховой компании "Аксай Трэвел" было зарегистрировано на восхождение 23 числа четверо граждан России и четверо граждан Казахстана. Реальный подъем на ледник Скрябина осуществляла группа из семи человек, из них трое россиян и четверо граждан Казахстана.

"Вертолёт забрал тело погибшего, пострадавших. После приземления в аэропорту Манас проведены следственные мероприятия и опрос пострадавших на территории Республики Кыргызстан", - сказал он.

По его словам, ориентировочно вертолет совершил посадку в Алматы в 13.30. Тело передано подразделению ДВД Алматы для проведения следственных мероприятий.

"В настоящее время оперативная группа проводит следственные мероприятия, опрос очевидцев и пострадавших. Медики осмотрели, угрозы их жизни не представляет никакую. Поэтому в настоящее можно констатировать, что спасательная операция завершена", - пояснил Ю.Ильин.

Воздушное судно "Казавиаспас" не поднялось в воздух вчера в связи с погодными условиями. И уже утром в Кыргызстан была направлена оперативная группа республиканского оперативно-спасательного отряда в количестве девяти человек, в том числе, два кинологических расчета. Работа была проведена сегодня в районе 10 часов утра на высоте 4100 метров.

"В настоящее время можно констатировать, что спасательная операция завершена, доставлены на территорию РК трое граждан России и трое живых граждан Казахстана", - заключил он.

По его мнению ЧП мог спровоцировать перепад температур, а также неустойчивость скальных пород в результате недавно произошедшего в том районе землетрясения.

Татьяна Ковалева, Астана.

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