Из России доставлены семь казахстанцев, пострадавших в ДТП под Самарой
Фото: primeminister.kz
В больницы Уральска после дорожно-транспортного происшествия под российской Самарой доставлены пострадавшие казахстанцы, сообщает Zakon.kz.
Об этом 7 января 2025 года рассказали в Министерстве здравоохранения РК.
"Шестеро граждан Казахстана, из них двое детей, пострадавших в автомобильной аварии на трассе Самара – Большая Черниговка (Самарская область РФ), транспортированы сегодня с помощью шести единиц санитарного автотранспорта в медицинские учреждения Уральска. Еще один пострадавший соотечественник доставлен бригадой Департамента ЧС", – говорится в разосланном во вторник сообщении.
После сообщения о случившемся ДТП на территории России с участием казахстанских граждан на место происшествия оперативно выехали шесть бригад скорой помощи.
"С учетом тяжести повреждений и травм в составе бригад для оказания экстренной медпомощи находились детские и взрослые травматологи, хирурги, нейрохирург, реаниматолог, шесть фельдшеров. У пострадавших в аварии зафиксированы множественные травмы в виде сотрясения головного мозга, переломов конечностей, тазовых костей, позвоночника, ушибы, гематомы, состояние средней степени тяжести".Пресс-служба МЗ РК
В Минздраве уточнили, что пятерых взрослых пострадавших доставили для госпитализации в Городскую многопрофильную больницу Уральска, двоих детей – в Областную детскую многопрофильную больницу, где им оказывается полный объем медицинской помощи.
"В ходе транспортировки бригадами скорой ухудшения состояния пациентов не допущено", – заверили в пресс-службе МЗ РК.
Ранее в Алматы на дороге к "Медеу" произошло мощное лобовое столкновение, в ходе которого пострадали пять человек.
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