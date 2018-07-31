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Погибший при камнепаде в Кыргызстане был казахстанским ученым

Двое пострадавших также были представителями Алматы.

Фото : inform.kz31 июля 2018, 16:21

В Комитете по чрезвычайным ситуациям МВД РК рассказали с каких именно городов были пострадавшие казахстанцы при камнепаде в Кыргызстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Погибший был из города Алматы», - сказал заместитель министра внутренних дел Юрий Ильин на пресс-конференции.

По его словам, еще двое пострадавших также были представителями Алматы, и один из города Усть-Каменогорск.

«Он (погибший - прим. ред) 1976 года рождения, работал в одном из алматинских НИИ, сейчас его тело находится в Алматы. Проводятся мероприятия по опознанию личности», - добавил он.

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Напомним, на территории Кыргызстана в районе ледника Скрябина в 40 км от города Бишкека группа туристов попала под камнепад. Среди пострадавших - четыре гражданина Казахстана. Один из пострадавших казахстанцев погиб - данный факт подтвердили в Министерстве иностранных дел РК.


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