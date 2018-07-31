Мать пострадавшей при ЧП с батутом девочки выдвинула новые условия

Ранее Зауре Асабаева подписала медитативное соглашение о примирении. Но сегодня она сообщила, что не поняла содержания подписываемых документов.

Мать пострадавшей девочки во время инцидента с перевернувшимся батутом в Астане выдвинула сегодня в суде новые условия для примирения с хозяином аттракциона, передает корреспондент Zakon.kz.

Мать девочки Зауре Асабаева в ходе судебного заседания выдвинула требование – виновные в происшествии должны обеспечить реабилитацию для ее дочери вплоть до наступления совершеннолетия.

По её словам, дочери, которой ещё нет и четырёх лет, удалили селезенку. Теперь иммунитет ребёнка заметно ослаб, а сломанная рука только сейчас начала понемногу функционировать после нескольких курсов лечения.

Стоит отметить, что ранее Зауре Асабаева подписала медитативное соглашение о примирении. Но сегодня она сообщила, что не поняла содержания подписываемых документов. Все они были на русском языке, а она владеет – казахским. Она также обратила внимание, что при подписании находилась в шоковом состоянии.

Все остальные потерпевшие, присутствовавшие в зале заседаний медиативное соглашение, не оспаривали, претензий не предъявляли. Судья постановил подготовить к следующему заседанию перевести документы и пригласить медиатора.

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В зале суде сегодня отсутствовал один представитель пострадавшего ребенка, а также представитель акимата (госучреждение проходит по делу как пострадавшее лицо. Ранее стороной защиты было заявлено ходатайство об исключении его из списка потерпевших. Следующее заседание суда состоится 2 августа в 16:00.

Татьяна Ковалева, Астана

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