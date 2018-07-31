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Полиция называет информацию о педофиле из Рудного недостоверной

Сотрудники полиции напоминают, что лица, распространяющие заведомо ложную информацию, будут привлечены к уголовной ответственности.

Фото : Конт31 июля 2018, 20:56

ДВД Костанайской области просит не распространять в социальных сетях не проверенную информацию, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Костанайской области.

В мессенджере «WhatsApp» распространяется аудиозапись о том, что в Рудном мужчина похитил и совершил преступление насильственного характера в отношении несовершеннолетнего.

«Отмечаем, что данная информация не соответствует действительности (подобных фактов и заявлений граждан не было», - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции еще раз напоминают, что лица, распространяющие заведомо ложную информацию, будут привлечены к уголовной ответственности.


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