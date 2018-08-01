В Сети появились сообщения о разбойниках в Кордае, избивающих стариков и детей

Сообщается о гибели 70-летнего мужчины в результате нападения.

В редакцию Zakon.kz пришло сообщение о том, что в селе Кордай Жамбылской области неизвестные совершают разбойные нападения на дома, при этом серьезные травмы получают мирные жители.

"Жамбылская область, Кордайский район, с.Кордай, неизвестные совершают разбойные нападение на дома с целью завладения деньгами. Погиб один мужчина, 70 лет, от избиения. Также сильно избили пожилую женщину, еще одну порезали ножом. Вчера вечером напали на девушку, которая была дома одна, в 23.00. Полиция не может ничего сделать. Весь поселок в страхе", - сказано в присланном в редакцию сообщении.

Похожее сообщение с изображениями подозреваемых появилось и в Facebook.

"Пришло по Ватсапу, вчера эти уроды в Кордае ограбили дом, где была несовершеннолетняя девочка. Изрезали ей руки,издевались. Девочка в больнице", - опубликовала на своей странице пользователь в Facebook.

В ДВД Жамбылской области получить комментарий по поводу данных сообщений пока не удалось.

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