Ударил ножом в спину: россиянина подозревают в убийстве 70-летней супруги
Фото: pixabay
Жителя Ленобласти подозревают в нападении на 70-летнюю супругу с ножом, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Neva.Today, инцидент произошел в поселке Бугры Всеволожского района. Отмечается, что в день произошедшего 66-летний мужчина выпивал вместе с женой, но в какой-то момент между пожилыми людьми возник конфликт. Глава семьи схватился за нож и нанес женщине удар в спину. Что именно стало причиной ссоры, неизвестно.
Согласно данным издания, пострадавшую позже нашел ее зять, когда пришел к родственникам в гости, но спасти ее не удалось.
Ранее в Алматы нападение с ножом на человека в автобусе попало на видео.
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