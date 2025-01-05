Ударил ножом в спину: россиянина подозревают в убийстве 70-летней супруги

Жителя Ленобласти подозревают в нападении на 70-летнюю супругу с ножом, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Neva.Today, инцидент произошел в поселке Бугры Всеволожского района. Отмечается, что в день произошедшего 66-летний мужчина выпивал вместе с женой, но в какой-то момент между пожилыми людьми возник конфликт. Глава семьи схватился за нож и нанес женщине удар в спину. Что именно стало причиной ссоры, неизвестно.

Согласно данным издания, пострадавшую позже нашел ее зять, когда пришел к родственникам в гости, но спасти ее не удалось.

Ранее в Алматы нападение с ножом на человека в автобусе попало на видео.