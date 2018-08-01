Полиция прокомментировала информацию о разбойниках, орудующих в Кордае

В ДВД опровергают факт того, что грабители издевались над людьми.

В Сети появилась информация о том, в Кордае орудует группа разбойников, которые нападают на дома, и калечат их жителей. В пресс-службе ДВД Жамбылской области подтвердили информацию о нападениях, но опровергли факты гибели человека и издевательств над ребенком, передает Zakon.kz.

По данным полиции, череда разбойных нападений произошла в в селе Кордай Кордайского района с 20 по 29 июля текущего года. В результате пострадали люди, им был нанесен материальный ущерб.

"Во всех нападениях фигурируют неизвестные люди в масках, которые нагло врывались в дома жителей Кордайского района, наносили физические травмы и путем угроз требовали деньги и ценные вещи. Так, ночью 20 июля около 22.00 часов двое грабителей, вооружившись деревянными палками, проникли в дом пенсионеров, избили их и забрали 100 тысяч тенге и 500 евро. Пожилые люди доставлены в больницу Кордайского района, проводится их лечение", - рассказали в ДВД.

Далее, в ночь на 21 июля около 03.00 часов неизвестные, вооруженные ножом и газовым баллончиком, через окно проникли в дом 59-летней хозяйки продуктового магазина и забрали 100 000 тенге и золотые изделия. Пострадавшей оказана медицинская помощь.

29 июля около 21.00 часов двое преступников проникли в дом 45-летнего жителя Кордая. Избив и связав находившуюся в доме его дочь, они забрали 50 000 тенге.

"Распространяемые среди местного населения слухи о том, что нападавшие издевались над своими жертвами, отрезая им уши и пальцы, а также ставили им своеобразные метки, не соответствуют действительности. ДВД Жамбылской области предупреждает, что распространители подобной дезинформации будут привлечены к соответствующей ответственности", - отметили в полиции.

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По фактам разбойных нападений начаты досудебные расследования по ч. 2 ст. 192 УК РК. Проводятся розыскные мероприятия.

"В ходе досудебного расследования СМИ будет предоставлена дополнительная информация с учетом сохранения тайны следствия. Для раскрытия разбойных нападений по поручению начальника ДВД Оразалиева А. создана рабочая группа из наиболее опытных и подготовленных сотрудников ДВД. Ход расследования находится на личном контроле начальника ДВД области", - заключили в полиции региона.

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