Представители бизнеса и НПО смогут наблюдать за распределением образовательных грантов

Предполагается, что активное участие в конкурсных процедурах примут члены cпециальных мониторинговых групп Агентства, созданные в каждом районе и области страны.

В рамках реализации проекта «Карта общественного контроля» Агентство по делам госслужбы и противодействию коррупции совместно с Министерством образования и науки предоставляет гражданам возможность принять участие в работе конкурсных комиссий на присуждение образовательных грантов и гособразовательного заказа при поступлении в вузы и колледжи страны, сообщает Zakon.kz.

В Агентстве уверены, что усиление общественного контроля станет одним из действенных механизмов по предупреждению коррупционных проявлений в этой сфере.

В этом году предполагается, что активное участие в конкурсных процедурах примут члены cпециальных мониторинговых групп Агентства, созданные в каждом районе и области страны. В нее входят эксперты из разных областей: представители гражданского общества, предпринимательства, научного и академического сообществ, СМИ, а также блогеры.

Для того, чтобы выступить в качестве независимых наблюдателей гражданам необходимо предварительно обратиться в соответствующий территориальный департамент Агентства посредством популярных мессенджеров и социальных сетей (ссылки и контакты прилагаются).

При этом очень важным является участие в конкурсных комиссиях представителей бизнес-структур, которые являются потенциальными работодателями абитуриентов.



Как сообщалось, 1 августа начала работу республиканская комиссия по присуждению образовательных грантов. В конкурсе принимают участие 75430 человек.

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