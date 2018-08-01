Полицейские США расстреляли преступника вместе с заложницей

Видео расстрела бандита и удерживаемой им женщины опубликовала полиция Лос-Анджелеса.

Полиция Лос-Анджелеса распространила видео с нательных камер стражей порядка, застреливших не только вооруженного ножом мужчину, но и его заложницу, передает ntv.ru.

О вооруженном мужчине, который ранил ножом свою бывшую любовницу, в полицию сообщили местные жители. Прибывшие на место ЧП полицейские увидели расхаживающего возле дома преступника с ножом. Им оказался 30-летний латиноамериканец Гильермо Перес, который ранее отбывал наказание за грабеж.

Полицейские потребовали сдаться, но бандит, прикрываясь складным стулом как щитом, не подчинился и пошел в атаку. После нескольких выстрелов в его сторону, преступник схватил стоявшую на тротуаре женщину.

Глава полицейского департамента: «Он отошел от офицеров и схватил невинного очевидца. Перес начал перерезать свидетелю горло. Тогда три офицера начали стрелять, чтобы остановить Переса и помешать ему убить заложника».

В общей сложности сотрудники правоохранительных органов выстрелили 18 раз. Перес скончался на месте. Заложница — 49-летняя Элизабет Толлисон — получила два ранения и умерла в больнице.

Отмечается, что это второй за шесть недель случай убийства удерживаемого невиновного человека полицейскими. До этого подобного не происходило в городе 13 лет.

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