Полицейский в США застрелил беременную афроамериканку

Инцидент произошел в городе Блендон – полицейский произвел выстрел в сторону 21-летней беременной Та'кии Янг 24 августа. Однако видео опубликовали только вечером 1 сентября.

Видео содержит сцены насилия и применения огнестрельного оружия. Не рекомендуется к просмотру детям, беременным и впечатлительным.

Posted because this incident is being made a national issue of by the @AP, because the woman who tried to drive into the police officer after being told numerous times to get out was a pregnant black woman.

=================



Blendon Township, Ohio, Aug. 24:



'Ohio authorities on… pic.twitter.com/GsRtPpVGHJ