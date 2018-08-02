Казахстанская архитектура взяла новые высоты

Нурлан Камитов первым в Казахстане стал почетным членом Королевского Института Британских Архитекторов (RIBA).

Становление казахстанской архитектуры – это часть новейшей истории государства, путь стремительный, но нелегкий, благодаря конкуренции с отечественными и иностранными компаниями. Только самые упорные фирмы могут обрести известность и легко узнаваемый стиль. Одна из таких – INK Architects, основанная в 2004 году.

В активе компании проекты в области жилого и коммерческого строительства, дизайн интерьеров общественного назначения и, в частности, строительство Hilton Astana, площадью более 50 000 квадратных метров на территории ЭКСПО Астана. Стиль архитектора узнаваем – в Астане компанией были спроектированы ЖК "Экспо Бульвар", Ray Residence, "Крокус сити" и "Central Park", а в Алматы – Art Residence и Gagarin Park. Ее основатель, Нурлан Камитов, говорит, что основным фактором успеха компании является скорость, качество и эстетика формы. Именно сочетание этих составляющих позволило архитектору выйти на новый уровень - Нурлан Камитов первым в Казахстане стал почетным членом Королевского Института Британских Архитекторов (RIBA).

Среди членов этой организации Заха Хадид, Норман Фостер, Николас Гримшоу и Френк Ллойд Райт. Чтобы получить статус почетного члена RIBA, нужно иметь солидное портфолио реализованных проектов и высокий уровень всех проектных разработок. Членство в RIBA дает огромные возможности - это не только гарантия качества, но и возможность работы на международных площадках, чем и планирует заняться новоиспеченный член RIBA в ближайшее время: участвовать в конкурсах и проектах, которые доступны только для определенного круга архитекторов.

Резюмируя, можно отметить, что прием в члены RIBA - это высокая оценка деятельности и доказательство уровня казахстанского проектирования, не уступающего общепризнанному мировому стандарту.

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