Казахстанские теннисные судьи взяли новую высоту на мировом уровне

Меруерт Каукеева и Юлия Игнатченко стали первыми казахстанскими судьями, которые в этом году отработали финалы турниров категории WTA 250 на вышке, сообщает Zakon.kz.

Юлия судила финальную игру турнира WTA 250 в Гонконге между Дианой Шнайдер и Кэти Болтер, а Меруерт Каукеева отработала решающий матч WTA 250 в Китае между Викторией Голубич и Ребеккой Шрамковой.

Напомним, что для Юлии это уже третий финал такого высокого ранга. В прошлом году казахстанка судила одиночный финал WTA 250 в Таиланде и Бад-Хамбурге.

В 2009 году Федерация тенниса Казахстана начала активно развивать свою судейскую школу. За это время в команде международных судей с категорией Silver badge (серебряный значок) закрепились две казахстанки: Юлия Игнатченко (получила в ноябре 2022 года) и Меруерт Каукеева (получила в ноябре 2023 года). Еще одна судья Владлена Саменкова в феврале 2024 года получила категорию Bronze badge (бронзовый значок).

Юлия Игнатченко начала судейскую карьеру в 2008 году, Меруерт Каукеева – в 2015-м. Юлия начала судить турниры "Большого шлема" с 2015 года, Меруерт – с 2016-го. Они отработали и на Олимпийских играх – в Токио и Париже.

Кроме Меруерт, Юлии и Владлены судьями международной категории в Казахстане являются: Антон Игнатченко – ITF White Badge (получил в 2009 году), Александр Щербина – ITF White Badge (2010), Амир Жакупов – ITF White Badge (2011), Борис Кравчук – ITF White Badge (2011), Владислав Роменской – ITF White Badge (2021), Екатерина Даниленко – ITF White Badge (2021), Алишер Жапаров – ITF White Badge (2021).

Программа развития судейства в Казахстане продвигается по двум направлениям. Первое – это воспитание судей Национальной категории путем привлечения новых кадров и прохождения ими семинаров национального уровня. Второе – воспитание рефери международных категорий за счет участия в зарубежных семинарах и судейских школах. Судьи уровня "Серебряный значок" в Казахстане – это результат планомерной работы и огромного опыта, который они получают за счет большого числа турниров, проводимых федерацией в РК, а также активной системы международного обмена, через который наши судьи получают иностранный опыт, попадают в списки распределений на важнейшие турниры, включая Олимпийские и Азиатские игры, турниры "Большого шлема", и в итоге выходят в элиту судейства.

Такие успехи возможны благодаря постоянной поддержке ФТК и тому, что для наших судей это профессиональная деятельность, а не временная подработка, как в большинстве стран мира. На систематической основе в стране проводятся семинары, курсы ITF для судей. Мировое сообщество давно признало, что ФТК стала кузницей высококвалифицированных кадров и драйвером развития всей теннисной экосистемы.

Ранее представители Казахстана успешно выступили на турнире в Греции по теннису на колясках.