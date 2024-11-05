Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК
Все о теннисе Все о теннисе

Казахстанские теннисные судьи взяли новую высоту на мировом уровне

Меруерт Каукеева и Юлия Игнатченко стали первыми казахстанскими судьями, которые в этом году отработали финалы турниров категории WTA 250 на вышке Фото: ktf.kz
Меруерт Каукеева и Юлия Игнатченко стали первыми казахстанскими судьями, которые в этом году отработали финалы турниров категории WTA 250 на вышке, сообщает Zakon.kz.

Юлия судила финальную игру турнира WTA 250 в Гонконге между Дианой Шнайдер и Кэти Болтер, а Меруерт Каукеева отработала решающий матч WTA 250 в Китае между Викторией Голубич и Ребеккой Шрамковой.

Напомним, что для Юлии это уже третий финал такого высокого ранга. В прошлом году казахстанка судила одиночный финал WTA 250 в Таиланде и Бад-Хамбурге.

В 2009 году Федерация тенниса Казахстана начала активно развивать свою судейскую школу. За это время в команде международных судей с категорией Silver badge (серебряный значок) закрепились две казахстанки: Юлия Игнатченко (получила в ноябре 2022 года) и Меруерт Каукеева (получила в ноябре 2023 года). Еще одна судья Владлена Саменкова в феврале 2024 года получила категорию Bronze badge (бронзовый значок).

Юлия Игнатченко начала судейскую карьеру в 2008 году, Меруерт Каукеева – в 2015-м. Юлия начала судить турниры "Большого шлема" с 2015 года, Меруерт – с 2016-го. Они отработали и на Олимпийских играх – в Токио и Париже.

Кроме Меруерт, Юлии и Владлены судьями международной категории в Казахстане являются: Антон Игнатченко – ITF White Badge (получил в 2009 году), Александр Щербина – ITF White Badge (2010), Амир Жакупов  – ITF White Badge (2011), Борис Кравчук – ITF White Badge (2011), Владислав Роменской – ITF White Badge (2021), Екатерина Даниленко – ITF White Badge (2021), Алишер Жапаров – ITF White Badge (2021).

Программа развития судейства в Казахстане продвигается по двум направлениям. Первое – это воспитание судей Национальной категории путем привлечения новых кадров и прохождения ими семинаров национального уровня. Второе – воспитание рефери международных категорий за счет участия в зарубежных семинарах и судейских школах. Судьи уровня "Серебряный значок" в Казахстане – это результат планомерной работы и огромного опыта, который они получают за счет большого числа турниров, проводимых федерацией в РК, а также активной системы международного обмена, через который наши судьи получают иностранный опыт, попадают в списки распределений на важнейшие турниры, включая Олимпийские и Азиатские игры, турниры "Большого шлема", и в итоге выходят в элиту судейства.

Такие успехи возможны благодаря постоянной поддержке ФТК и тому, что для наших судей это профессиональная деятельность, а не временная подработка, как в большинстве стран мира. На систематической основе в стране проводятся семинары, курсы ITF для судей. Мировое сообщество давно признало, что ФТК стала кузницей высококвалифицированных кадров и драйвером развития всей теннисной экосистемы.

Ранее представители Казахстана успешно выступили на турнире в Греции по теннису на колясках. 

Читайте также

Олимпийская чемпионка Игр-2024 накричала на своих фанатов во время матча с Рыбакиной на Итоговом турнире

Получивший гражданство Казахстана теннисист вылетел в первом круге турнира во Франции

Елена Рыбакина проиграла олимпийской чемпионке 2024 года на Итоговом турнире WTA

Пахита Амири
Казахстан 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
material Материалы
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Америка
Софья Самоделкина улетела из США
Формула-1 Рекорд Шумахера
Лучший автогонщик мира побил сразу два мировых рекорда "Формулы-1"
Экс-звезду &quot;Барселоны&quot; обвинили в изнасиловании
Экс-звезду "Барселоны" обвинили в изнасиловании
Получивший гражданство Казахстана теннисист вылетел в первом круге турнира во Франции
Получивший гражданство Казахстана теннисист вылетел в первом круге турнира во Франции
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: