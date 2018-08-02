В ВКО обнаружено тело одного из утонувших сыновей имама

Спасатели напоминают гражданам, что купаться стоит только в специально отведенных местах.

На реке Черный Иртыш обнаружен труп одного из утонувших сыновей имама, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

29 июля в Курчумском районе в районе села Боран при купании ребенок, сын местного имама, потерял контроль и начал тонуть, к нему на помощь бросились 36-летний отец и 19-летний брат. Бурная река не пощадила людей и уволокла на дно.

Вчера спасатели ВРАОСО совместно с местными жителями обнаружили труп ребенка, 2011 года рождения. Тело мальчика нашли в одном километре от моста в сторону озера Зайсан. Поиски еще двух утонувших пока результатов не дали. Река Черный Иртыш оправдывает свое название, вода не дает увидеть дальше метра, а в некоторых местах ее глубина достигает до 5 метров.

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Но спасатели продолжают вести усиленные поисковые работы вместе с местными жителями и сотрудниками полиции. Спасатели напоминают гражданам, что купаться стоит только в специально отведенных местах, на оборудованных пляжах, где в случае опасности вам смогут оказать помощь спасатели. Не оставляйте детей возле водоемов без присмотра. Также для их безопасности оснастите детей спасательным жилетом. Нельзя подплывать близко к судам, катерам, лодкам, плотам. Не стоит использовать надувные матрацы, камеры, доски особенно при неумении плавать. Поскольку ветер способен унести их далеко от берега.

Если вы не умеете плавать, заходите в воду только по пояс или в спасательном жилете. Нельзя заплывать за буйки и другие ограждения, установленные в местах для купания. Нельзя купаться в одиночку, в вечернее и ночное время суток или при температуре воды ниже +18 С, а воздуха +20 С.

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