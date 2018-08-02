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Утвержден состав сборной Казахстана по боксу на Азиатские игры

Кызайбай, Ералиев, Шымбергенов и Аманкул: самые громкие имена казахстанской сборной, которая отправится на Азиатские игры

Фото : Vesti.kz2 августа 2018, 21:54

Главные тренеры национальной сборной команды РК по боксу назвали имена спортсменов, которые отправятся на Азиатские игры – Казахстан будет представлен во всех весовых категориях, сообщает zakon.kz со ссылкой на kfb.kz.

Соревнования по боксу на 18 летних Азиатских играх, которые пройдут в Индонезии, начнутся 22 августа.

Список сборной команды Казахстана на летние Азиатские игры

Женщины:

51 кг – Назым Кызайбай

57 кг – Сания Султанкызы

60 кг – Римма Волосенко

Мужчины:

49 кг – Темиртас Жусупов

52 кг – Азат Махметов

56 кг – Кайрат Ералиев

60 кг – Саматали Тольтаев

64 кг – Бекдаулет Ибрагимов

69 кг – Асланбек Шымбергенов

75 кг – Абильхан Аманкул


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