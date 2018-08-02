Утвержден состав сборной Казахстана по боксу на Азиатские игры
Кызайбай, Ералиев, Шымбергенов и Аманкул: самые громкие имена казахстанской сборной, которая отправится на Азиатские игры
Главные тренеры национальной сборной команды РК по боксу назвали имена спортсменов, которые отправятся на Азиатские игры – Казахстан будет представлен во всех весовых категориях, сообщает zakon.kz со ссылкой на kfb.kz.
Соревнования по боксу на 18 летних Азиатских играх, которые пройдут в Индонезии, начнутся 22 августа.
Список сборной команды Казахстана на летние Азиатские игры
Женщины:
51 кг – Назым Кызайбай
57 кг – Сания Султанкызы
60 кг – Римма Волосенко
Мужчины:
49 кг – Темиртас Жусупов
52 кг – Азат Махметов
56 кг – Кайрат Ералиев
60 кг – Саматали Тольтаев
64 кг – Бекдаулет Ибрагимов
69 кг – Асланбек Шымбергенов
75 кг – Абильхан Аманкул
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