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Определился состав сборной Казахстана по теннису на Азиатские игры

Определился состав сборной Казахстана по теннису на Азиатские игры Фото: ktf.kz
Стал известен состав сборной Казахстана по теннису для участия в 19 по счету летних Азиатских играх в Ханчжоу. В списке отсутствуют лидеры отечественного тенниса Елена Рыбакина и Александр Бублик, сообщает Zakon.kz.

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Азиатские игры пройдут в Ханчжоу (КНР) с 23 сентября по 8 октября 2023 года.

Состав сборной Казахстана по теннису

Мужчины: Дмитрий Попко, Бейбит Жукаев, Григорий Ломакин, Денис Евсеев.

Женщины: Жибек Куламбаева, Гозаль Айнитдинова, Аружан Сагандыкова, Жанель Рустемова.

Ранее стало известно, сколько всего спортсменов представят Казахстан на Азиатских играх. 

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