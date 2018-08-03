О причинах ослабления тенге рассказали в Нацбанке

Наблюдается ослабление национальных валют многих развивающихся стран, Казахстан не стал исключением.

Политика свободноплавающего обменного курса позволяет избегать накопления дисбалансов в экономике. Об этом сообщили в Национальном банке РК, передает Zakon.kz.

Как проинформировали в Нацбанке, на долгосрочный тренд курса тенге влияют фундаментальные факторы, к которым главным образом относятся цены на нефть, курсы валют стран основных торговых партнеров, а также состояние платежного баланса, уровень инфляции, базовая ставка НБ РК, мировые процентные ставки.

"В последнее время наблюдается ослабление национальных валют многих развивающихся стран в связи с оттоком портфельных инвестиций на фоне ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системой (ФРС), в этом плане Казахстан не стал исключением. В тоже время рыночная конъюнктура цен и положительные темпы роста экономики оказали поддержку тенге и смягчили ослабляющий эффект остальных факторов, что выразилось в относительно меньшем ослаблении курса тенге к доллару", - говорится в сообщении финрегулятора.

Отмечается, что действующая политика свободноплавающего обменного курса позволяет избегать накопления дисбалансов в экономике, обеспечивает конкурентоспособность отечественных производителей, а также способствует дедолларизации экономики.

"Портфельные инвестиции зарубежных инвесторов, как фактор влияния на валютный рынок Казахстана, требует отдельного упоминания. В настоящее время на рынке ценных бумаг РК наблюдается обратная зависимость объема держателей-нерезидентов нот Национального Банка Казахстана и обменного курса", - сообщили в Нацбанке.

Так, максимальный объем держателей-нерезидентов, наблюдавшийся в марте - 453,9 млрд. тенге (экв. 1,43 млрд. долларов), пришелся на пик укрепления национальной валюты в 2018 году (318,31 тенге за 1 доллар по состоянию на конец марта). С мая доля держателей-нерезидентов начала снижаться на фоне общего тренда оттока портфельных инвестиций из развивающихся рынков и дальнейших ожиданий по ужесточению монетарной политики ФРС.

"По состоянию на 30 июля 2018 года объем держателей-нерезидентов составляет 158,5 млрд. тенге (экв. 0,45 млрд. долларов), за последние 4 месяца нерезиденты вышли из рынка ценных бумаг на сумму порядка 900 млн. долларов (с учетом значений курса тенге на момент выхода), что не могло не отразиться на валютном рынке", - отметили в Национальном банке Казахстана.

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