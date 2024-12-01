Нацбанк не прячется: эксперт перечислил причины ослабления тенге

За последний месяц казахстанцы стали свидетелями ослабления курса национальной валюты к доллару. Очевидными причинами этого процесса поделился с Zakon.kz экономический обозреватель Юрий Масанов.

"Казахстан – открытая экономика, которая имеет тесные торговые связи с остальным миром. И остаться в стороне от происходящих изменений в геополитике мы попросту не могли", – отметил эксперт.

Юрий Масанов напомнил, что, по данным биржи KASE, ослабление нацвалюты составило примерно 24 пункта. То есть, мы преодолели психологическую отметку в 500 тенге за доллар, что не могло не вызвать активные обсуждения в социальных сетях. Причины этого процесса, по его словам, просты и очевидны, и связаны они напрямую с внешней ситуацией. Во-первых, сильно укрепился сам доллар.

Юрий Масанов. Фото из личного архива

"И укрепился он не только к тенге, но и к валютам других развивающихся стран. Есть специальный индекс DXY, который отслеживает курс доллара по отношению к основным мировым валютам, и он вырос за ноябрь примерно на 2,2%. В то же время индекс валют развивающихся стран упал примерно на 3%. То есть, ситуация с ослаблением национальных валют к доллару имеет повсеместный характер. По этому фактору даже не тенге стал слабее, а доллар стал крепче", – объяснил Масанов.

Во-вторых, есть фактор Дональда Трампа, отметил эксперт. Если новый президент Америки реализует на практике свои предвыборные обещания повысить торговые пошлины на импорт товаров в США и увеличить добычу нефти в стране, то цены на это сырье пойдут вниз. Может появиться переизбыток нефти, что не выглядит позитивным для нашей экономики.

"Еще один фактор – ослабление курса рубля, а Россия – один из важных торговых партнеров Казахстана. Только с начала ноября рубль ослаб на 18%, и это влияние передается нашей экономике через торговлю с российским бизнесом", – пояснил экономический обозреватель.

Есть и четвертый момент – из-за преодоления психологической отметки в 500 тенге за доллар казахстанцы и бизнес начали активно скупать валюту внутри страны на бирже и в обменниках. Эксперт отметил, что такое часто происходит из-за ожидания дальнейшего ослабления курса тенге. В результате доступной валюты стало меньше. А когда товара становится меньше, цена на него растет.

"Все это вместе давит на курс тенге, и он становится слабее к доллару", – подчеркнул Масанов.

Впрочем, по его словам, Нацбанк на эту ситуацию уже отреагировал. С одной стороны, проводились валютные интервенции, когда наш центробанк потратил около миллиарда долларов из золотовалютных резервов, чтобы не допустить резких скачков курса валют и предотвратить спекуляции.

"В целом можно сказать, что сейчас ситуацию удалось стабилизировать. Курс укрепился до примерно 512 тенге за доллар, на пиках же было почти 520. С другой стороны, на 1% повысили базовую ставку, что должно дополнительно поддержать курс тенге к доллару".

По словам Юрия Масанова, нужно помнить, что с 2015 года в Казахстане курс тенге к доллару плавающий и его определяет рынок по соотношению спроса и предложения. То есть, никто не держит курс в заданных пределах, как это было раньше.

"В торгах на валютной бирже участвуют более 30 финансовых организаций, включая банки. По запросу своих клиентов они могут активно покупать доллар, что выражается в ослаблении тенге. Если спрос на валюту начинает резко расти, то и стоимость валюты растет следом. Это сугубо рыночный процесс, на который влияют внешние факторы. Это неизбежный процесс, который свойственен открытой экономике, где действуют рыночные правила, а не административные методы", – объяснил Масанов.

Анализируя действия Нацбанка, эксперт в первую очередь отмечает правильное построение коммуникаций с экспертами и широкой общественностью по ситуации с курсом тенге.

"Нацбанк не прячется, открыто рассказывает и объясняет, почему и что происходит. Это большой плюс, который повышает доверие к регулятору. Можно вспомнить даже то, что каждый месяц публикуются сообщения об операциях центробанка на валютном рынке с объяснением их причин. И в этот раз не скрывалось, что интервенции проводились. Что касается курса, то важно понимать, что в условиях рыночных правил Нацбанк может влиять на рынок в основном через базовую ставку и в крайних случаях – через валютные интервенции", – добавил экономический обозреватель.

В целом же на курс в первую очередь влияют ожидания и спрос со стороны финансовых организаций, бизнеса и граждан. А их ожидания, по словам Юрия Масанова, уже основаны на оценках геополитической ситуации, положения на мировых рынках сырья и так далее. Это внешние фундаментальные факторы, повлиять на которые Казахстан не может.