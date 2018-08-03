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Квартира в Esentai Apartments: Турсенгали Алагузов подал ответный иск к сыну

В суде Алагузов намерен добиться признания его исполнителем обязательств покупателя квартиры

Фото : instagram3 августа 2018, 11:32

После проигрыша сыну в суде по иску о выселении из квартиры в алматинском Esentai Apartments Турсенгали Алагузов тоже обратился в суд, передает Zakon.kz.

Как следует из документов, 30 июля 2018 года в Бостандыкском районном суде принято к производству исковое заявление Турсенгали Алагузова к Арсену Алагузову и ТОО «КУСА ККБ-2» о признании недействительными предварительных договоров купли – продажи в части наименования анкетных данных и подписи покупателя.

Из описания иска следует, что Тусенгали Алагузов намерен добиться в суде признания его исполнителем обязательств покупателя квартиры по предварительным договорам купли – продажи, и исключить сына из этих договоров.

Ранее сообщалось, что Арсен Алагузов отменил доверенность на проживание отца в квартире, которую он приобрел по предварительному договору купли-продажи и договору аренды, и через суд выселил его.


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