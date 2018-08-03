Когда Интернет и сотовая связь будут доступны в метро Алматы
Протяженность метро составляет 11,3 километров.
Фото : КГП "Метрополитен"3 августа 2018, 12:25
В метро Алматы сотовая связь и Интернет начнут работать не раньше 2019 года, сообщает Zakon.kz.
Ранее сообщалось, что осенью пассажиры смогут пользоваться сотовой связью и Интернетом как и на станциях, так и в пути внутри вагона.
Протяженность метро составляет 11,3 километров. В единственную ветку пока входит девять станций.
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