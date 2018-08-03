Когда Интернет и сотовая связь будут доступны в метро Алматы 

Протяженность метро составляет 11,3 километров.

В метро Алматы сотовая связь и Интернет начнут работать не раньше 2019 года, сообщает Zakon.kz.

Ранее сообщалось, что осенью пассажиры смогут пользоваться сотовой связью и Интернетом как и на станциях, так и в пути внутри вагона.

Протяженность метро составляет 11,3 километров. В единственную ветку пока входит девять станций.

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