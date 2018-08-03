Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Когда Интернет и сотовая связь будут доступны в метро Алматы 

Протяженность метро составляет 11,3 километров.

Фото : КГП "Метрополитен"3 августа 2018, 12:25

В метро Алматы сотовая связь и Интернет начнут работать не раньше 2019 года, сообщает Zakon.kz.

Ранее сообщалось, что осенью пассажиры смогут пользоваться сотовой связью и Интернетом как и на станциях, так и в пути внутри вагона.

Протяженность метро составляет 11,3 километров. В единственную ветку пока входит девять станций.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты