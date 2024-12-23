На каких станциях метро в Алматы появились сотовая связь и интернет

С 2011 года, а именно с открытия подземки, жители южной столицы ждут, когда смогут оставаться на связи, спускаясь в метро. Сегодня, 23 декабря 2024 года, в КГП "Метрополитен" сообщили Zakon.kz, что на семи станциях появилась сотовая связь с выходом в интернет.

Связь в Метрополитене города Алматы запускалась постепенно по станциям. В выходные дни специалисты отрегулировали последние технические моменты и теперь на семи станциях можно наслаждаться благами цивилизации и быть на связи.

На данный момент интернет и сотовая связь запущены на станциях метрополитена "Райымбек", "Жибек Жолы", "Алмалы", "Абая", "Байконур", "Театр имени М. Ауэзова" и "Алатау", сообщили в пресс-службе.

К слову, работы по подключению к сети были начаты в сентябре 2024 года. Сейчас проводятся технические работы по подключению на остальных четырех станциях подземки.

"Для удобства пассажиров работу по установке своих базовых станций производит "Кселл". В дальнейшем специалисты метрополитена планируют привлечь всех сотовых операторов. Мы понимаем, насколько важно оставаться на связи в современном мире, и делаем все, чтобы предложить нашим пассажирам современные услуги, которые делают поездки комфортнее и технологичнее", – отметили в пресс-службе метрополитена.

Но следует знать, что сотовая связь и интернет доступны пока только на платформах. Пока быть на связи в вагонах нет возможности.

Кроме того, в ведомстве добавили, что по вопросам о качестве связи пассажиры должны обращаться к сотовому оператору.

"Нововведение позволит пассажирам пользоваться всеми телеком-услугами: совершать звонки, отправлять сообщения и использовать цифровые сервисы. Это значительное улучшение для удобства и комфорта жителей". КГП "Метрополитен" Алматы

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